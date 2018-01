Inserido em pleno vale do Douro, o atual território de S. João da Pesqueira foi, ao longo de cerca de sete mil anos, um espaço de diversas comunidades, vivências, vicissitudes, ambiências sociais e económicas, dentro de um percurso histórico do qual resultou diverso património.

A sua definição, características e composição é o resultado de um processo histórico contínuo, em que o Homem foi procurando e encontrando nos seus espaços, áreas para a prática da caça, construindo e erigindo espaços funerários, ocupando e edificando recintos amuralhados no cume das elevações ou dominando as técnicas de trabalhar e utilizar diversos materiais como o ferro, bronze ou o cobre.

Foram também constituídas pequenas “villa” romanas e personificada uma nova mentalidade religiosa, edificadas muralhas, fortificações e pequenas igrejas. Foi procurado na agricultura o seu sustento económico, criando toda uma panóplia de pequenas unidades de produção e idealizada a construção de uma paisagem do vinho. Foram ainda estabelecidos lugares de culto, lugares mágicos e de romaria, tudo isto num território cujo eixo estruturante é o rio Douro e para o qual, recentemente, foi direcionada a construção de uma paisagem cultural e da qual resultou todo um conjunto de práticas sociais, económicas e culturais.

Nesta viagem pelo território de S. João da Pesqueira, são vários os espaços, locais e ambiências que o definem como território cultural de transformações e conformações, significado patrimonial da paisagem identitária do Douro. Inserido em território visual, da imagem e da cenografia da paisagem do Douro, os vários espaços, locais e momentos expressam a ligação contemporânea do território para com as comunidades que o constroem no quotidiano.

Percorra o vale do rio Torto, afluente do rio Douro, e visualize o legado da construção vitivinícola deste território, do “Douro Antigo”, vernacular, das formas de aparelhamento do xisto, do branco dos armazéns de vinho e socalcos de vinha, das curvas cénicas da Estrada Nacional 222 que percorre estas arquiteturas vernaculares, núcleo primordial da área classificada pela UNESCO, com elevado grau de sensibilidade, gestão, manutenção e inserido na Região Demarcada do Douro.