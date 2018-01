A RTP revelou hoje os nomes das apresentadoras do Festival Eurovisão da Canção. Quatro mulheres, das quais três apresentadoras do universo RTP - Catarina Furtado, Sílvia Alberto e Filomena Cautela - e ainda atriz portuguesa Daniela Ruah.

O Festival Eurovisão da Canção do próximo ano realiza-se em Lisboa, no Parque das Nações. As eliminatórias terão lugar a 8 e 10 de maio, com a final a decorrer no dia 12 de maio. A RTP realiza pela primeira vez a iniciativa na sequência da vitória, este ano, em Kiev, de Salvador Sobral, com a canção "Amar pelos dois".

À 63.ª edição do festival concorrem 41 países europeus, incluindo Portugal e a Austrália.

Em Lisboa são esperados mais de 2.000 profissionais relacionados com o festival e 1.500 jornalistas, além de 30.000 fãs e visitantes.