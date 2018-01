A grupo rock britânico Slowdive vai dar dois concertos em março em Portugal, foi hoje anunciado.

No dia 08 de março, apresenta-se no espaço Lisboa ao Vivo e no dia seguinte no Hard Club, no Porto, no âmbito de uma digressão europeia a iniciar em fevereiro.

Os Slowdive estiveram em 2015 no festival Paredes de Coura, um ano depois de terem sido reativados, ao fim de mais de quase vinte anos de ausência.

Formados em 1989, em Reading, Inglaterra, praticantes de uma sonoridade muitas vezes descrita como "dream pop", os Slowdive editaram em 2017 o quarto álbum homónimo, e também ele responde a um silêncio discográfico de 22 anos, desde "Pygmalion".

Dos Slowdive fazem parte Rachel Goswell, Neil Halstead, Nick Chaplin, Christian Savill e Simon Scott.