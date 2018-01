O último filme da saga "Guerra das Estrelas (Star Wars)" entrou no ano de 2018 à frente das receitas de bilheteira nos Estados Unidos, o que transformou 2017 no segundo melhor ano de sempre dos estúdios Disney.

“Os Últimos Jedi”, oitavo filme da saga galáctica de George Lucas, gerou 66,8 milhões de dólares (55,39 milhões de euros) de sexta-feira da semana passada a segunda-feira, de acordo com Exhibitor Relations.

Depois da estreia nas salas de cinema da América do norte, há três semanas, o filme está na primeira posição em receitas de bilheteira e acumulou já 532 milhões de dólares (441 milhões de euros).

No mundo, o derradeiro filme da saga – igualmente número um na Europa, de acordo com a Disney, que anunciou que a produção será estreada na China na próxima sexta-feira – acumula mais de mil milhões de dólares (8,3 milhões de euros) no total.

Avatar (2009) é o filme que ainda mantém o recorde de receitas de bilheteira mundiais, com 2,7 mil milhões de dólares (2,24 mil milhões de euros).

Na América do Norte, “A Guerra das Estrelas” ameaça o primeiro lugar das melhores estreias, em 2017, com “A Bela e o Monstro”, segundo a Disney.

O estúdio é o único a ultrapassar os 5 mil milhões (4,5 mil milhões de euros) de receita global, nos últimos três anos, segundo o sítio na internet especialista em cinema Deadline.com.