Surma, Minta & The Brook Trout, Beatriz Pessoa e Bernardo são os primeiros nomes - todos no feminino - a integrar o palco Coreto do festival Nos Alive, em julho, no Passeio Marítimo de Algés, foi hoje anunciado.

Com curadoria da Arruada, o Coreto tem sido um palco dedicado à música portuguesa em diversas frentes, sendo hoje anunciados quatro nomes para o segundo dia do Alive, marcado de 12 a 14 de julho.

Surma é Débora Umbelino, autora e cantora que editou no ano passado o álbum de estreia, "Antwerpen", e Beatriz Pessoa, que anda mais nos caminhos do jazz, tem apenas um EP editado, "Insects", mas tem acumulado atuações ao longo dos últimos meses.

A elas juntam-se Bernardo, aliás Sónia Bernardo, cantora nascida em Londres e a viver em Portugal, que se estreou com o EP "Tender", e Minta & The Brook Trout, projeto iniciado há uma década pela cantora e compositora Francisca Cortesão, que cresceu para uma banda, com Mariana Ricardo, Bruno Pernadas, Margarida Campelo e Tomás Sousa.

Os passes de três dias e os bilhetes diários para o último dia do festival já estão esgotados.

De todos os festivais deste ano, este é o que tem mais artistas já anunciados, entre os quais Pearl Jam, At The Drive In, Franz Ferdinand, Future Islands, Khalid, Queens Of The Stone Age, The National e Wolf Alice.