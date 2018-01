Selecionado para a secção “Signatures”, “O termómetro de Galileu” é “uma homenagem à arte de viver e à vida dedicada a arte”, a partir do percurso do realizador italiano Tonino de Bernardi, descreve a organização do festival.

Numa altura em que ainda aguarda a estreia comercial da ficção “Colo”, Teresa Villaverde volta a Roterdão onde já apresentou os filmes “Transe” (2006), “Os mutantes” (1998) e “Idade maior” (1991).

Na mesma secção “Signatures” estarão outros 15 filmes, entre os quais “9 dedos”, de F. J. Ossang, coproduzido por Portugal, “Mrs. Fang”, de Wang Bing, “O amante de um dia”, de Philippe Garrel, e “La telenovela errante”, de Raúl Ruiz e Valeria Sarmiento.

A programação completa da 47.ª edição do festival de Roterdão será apresentada no dia 17, mas há vários filmes que foram já apresentados, incluíndo produções portuguesas.