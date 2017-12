Assim, no Círculo Católico de Operários do Porto vai ser mostrada, às 22:00 e com entrada livre, aquela que será a primeira parte de um trabalho que vai envolver também os produtores e músicos Luís Fernandes e Jonathan Saldanha.

Pedro Augusto, músico e produtor envolvido em projetos como Ghuna X e Live Low, é o convidado desta primeira parte, e contou à Lusa que a proposta partiu dos Black Bombaim e da editora Lovers & Lollypops, para que três produtores nortenhos trabalhassem com eles na produção de um novo disco, que é concebido no âmbito do programa Criatório de apoio às artes, da Câmara Municipal do Porto.

“Assim por alto, somos os três produtores, que têm várias bandas, que já fizeram vários discos com contribuições muito distintas, e agora estamos naquela figura clássica do Phil Spector”, afirmou Pedro Augusto à Lusa, entre risos.

O produtor explicou que, com o trio de Barcelos, está a trabalhar numa peça longa, de 15 minutos só com participação da banda, e que tem uma segunda parte “que é bastante mais orgânica, mais livre, não tem tantas exigências”, na qual já participa.