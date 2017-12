As vendas de Natal no comércio tradicional de Évora estão a ser pouco afetadas pela recente abertura de um centro comercial na cidade alentejana, enquanto na generalidade do distrito o cenário está "ao nível do ano passado".

"Do que temos falado com os comerciantes da cidade de Évora, que são os principais visados, não tem havido um decréscimo muito grande das vendas", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Associação Comercial do Distrito de Évora (ACDE), António Melgão.

O responsável admitiu que o centro comercial "acaba sempre por afetar" as vendas no comércio tradicional, mas observou que, em anos anteriores, os clientes também "acabavam por ir a outros que se situam fora do distrito".

Localizado no parque industrial da cidade, o centro comercial Évora Plaza, que abriu portas em novembro, tem 77 lojas de várias áreas de negócio, incluindo um supermercado e uma zona de restauração, além de cinco salas de cinema e quiosques.

Também em declarações à Lusa, o diretor do Évora Plaza, Bernardo Cabral Meneses, realçou que tem recebido comentários "bastante positivos dos lojistas" do centro comercial sobre as vendas de Natal.

"Temos consciência que o centro comercial tem sido bastante procurado pelas pessoas para fazerem as suas compras", assinalou, referindo que "as vendas têm correspondido às expectativas desta época".

O centro comercial foi comprado ao Novo Banco, em março de 2016, pela empresa Ares Capital, detida por uma família do Dubai, que concluiu a obra seis anos após o seu início, num investimento global de 35 milhões de euros.

Na generalidade do distrito, o presidente da associação comercial adiantou que as vendas no período natalício estão "ao nível do ano passado", notando que o volume de negócios "aumenta sempre substancialmente" no Natal em comparação com o resto do ano.

"As pessoas têm tendência para comprar mais por ser Natal, para oferecer ou para consumir em casa", disse.

António Melgão indicou que, neste período, a associação comercial está promover uma campanha de montras, em parceria com as lojas, para levar mais clientes ao comércio tradicional, além de outros eventos com o apoio dos municípios.