A Zâmbia, pelo contrário, quer que as regras de proteção da população de elefantes no país passe do apêndice 1 para o 2, alegando que o número de exemplares estabilizou.

Já o Botsuana, Namíbia e Zimbabué querem ver consagradas isenções para autorizar o comércio de troféus de caça, animais vivos e alguns produtos de marfim.

Ainda em relação ao marfim, a CITES vai debater uma proposta inédita, de Israel, que quer incluir no apêndice 2 o mamute lanoso, uma espécie extinta há milhares de anos, mas que a Rússia, onde regularmente são encontrados cadáveres da espécie preservados pelo gelo, comercializa para a China.

Para o diretor de assuntos jurídicos da CITES, o colombiano Juan Carlos Vásquez, a proposta israelita não tem base legal, mas o problema é real.

“A Rússia deve adotar leis para proteger este mamute e controlar o comércio com a China, mas para isso não é preciso um tratado internacional com 183 partes”, disse o especialista, ressalvando no entanto que a proposta, como qualquer outra, será aprovada se obtiver uma maioria de dois terços.

Outra questão em debate vai ser a inclusão da girafa no apêndice 2, pedida por seis países africanos pela acentuada diminuição do número destes animais nas últimas décadas devido ao desaparecimento do seu habitat.

Na agenda da conferência vai ainda estar uma proposta do México para um alívio das restrições relativas ao crocodilo americano, que desde 1975 goza do nível máximo de proteção, e outra semelhante da Argentina em relação às vicunhas, camelídeo dos Andes da família das lamas e das alpacas.

“As vicunhas são uma história de êxito, porque em 1975 [ano da criação da CITES] havia menos de 6.000 exemplares e atualmente há meio milhão”, referiu Juan Carlos Vásquez.

Face ao crescimento das populações de vicunhas, o nível de proteção já foi reduzido em países como o Peru, Bolívia e Equador, que comercializam a sua lã, o que Argentina quer agora ver aplicado ao país.

Outra questão em debate vai ser o comércio de animais exóticos como lagartos, iguanas, serpentes, tartarugas ou rãs, que floresceu através da internet e acentua a ameaça a espécies em risco de extinção de todo o mundo.

Perto de duas dezenas deste tipo de animais podem ser incluídos no apêndice 2 nesta conferência.

Em matéria de flora a conferência vai nomeadamente debater o alívio das restrições ao comércio de madeira pau-rosa, pedido pelo Canadá e pela UE devido ao uso deste material no fabrico de guitarras, violinos e outros instrumentos musicais.

Já o Equador vai pedir a inclusão no apêndice 2 de todos os cedros do mundo, uma madeira muito valorizada por várias indústrias, mas que, segundo o Equador, está a reduzir-se de forma alarmante.

A CITES protege cerca de 36.000 espécies animais e vegetais do mundo, 900 das quais estão incluídas no apêndice 1, que proíbe totalmente o seu comércio, dispondo de um mecanismo que permite aplicar sanções aos países que não respeitem as regras.