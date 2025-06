Em maio de 2025, as cinco cidades mais baratas para comprar casa com piscina foram), Castelo Branco (272.321€), Coimbra (296.403€), Leiria (372.496€), Viana do Castelo (390.426€) e Santarém (391.830€).

Estes distritos, maioritariamente localizados no interior e região centro do país, destacam-se não apenas pelos preços médios mais acessíveis, mas também por apresentarem uma diferença significativa quando comparados com outras zonas, especialmente com os grandes centros urbanos.

Em contraste, as cinco cidades mais caras para comprar casa com piscina foram Faro (824.100€), Lisboa (778.586€), Ilha da Madeira (704.894€), Braga (699,748€) e Setúbal (661,032€).

Estas localizações evidenciam os preços mais elevados, o que pode estar relacionado com a localização privilegiada, maior procura e, em alguns casos, uma oferta mais exclusiva.

A análise mostra ainda que a oferta de imóveis com piscina continua bastante limitada, representando apenas 27% dos anúncios disponíveis no país.

Este desfasamento entre imóveis com e sem piscina confirma que este tipo de propriedade continua a ser um segmento minoritário no mercado residencial português, especialmente em cidades como Guarda, Vila Real e Ilha Terceira, onde a oferta de casas com piscina é ainda mais limitada.

As maiores discrepâncias continuam a registar-se em zonas como Braga, onde as casas com piscina custam, em média, 179% mais do que as casas sem piscina, e Santarém, onde a diferença atinge cerca de 98%.

A nível nacional, o preço médio das casas sem piscina aumentou de 229,860 8€ em maio de 2024 para 261,100€ em maio de 2025, o que representa uma subida de aproximadamente 14% %.

Já as casas com piscina registaram uma variação similar passando de 436,613€ para 494,512 € no mesmo período.

Entre os distritos analisados, Faro destaca-se por ser o que apresenta a maior percentagem de casas com piscina, com 61% dos imóveis a oferecerem esta comodidade. Segue-se a e a Ilha da Madeira, onde 51% das casas disponíveis para venda incluem piscina, evidenciando uma forte presença deste tipo de imóvel em regiões com climas mais amenos e uma procura elevada por propriedades que proporcionem lazer e conforto.