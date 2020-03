O Conselho de Ministros já definiu as novas medidas que vão vigorar durante este período de estado de emergência, decretado na quarta-feira pelo Presidente da República. Sublinhando que a "democracia não será suspensa", o governo vai adotar um conjunto de medidas que vão alterar o nosso dia-a-dia de forma a prevenir e conter a propagação da pandemia do novo coronavírus.

Entre as principais medidas estão a proibição de todos os cidadãos com mais de 65 anos frequentarem estabelecimentos que continuarão abertos, como supermercados, à exceção de um período de duas horas do dia que serão reservadas exclusivamente ao atendimento dos mesmos.

Os restaurantes e cafés vão ser encerrados ou limitados ao serviço de take away ou entregas ao domícilio para aqueles que o dispõe.

Poderá continuar a sair à rua, devendo evitar saídas desnecessárias e cumprindo todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Pode continuar a ir correr, sendo que é proibida a prática de exercício físico na rua em aglomerados com mais de duas pessoas, a passear o cão e ir comprar o jornal ao quiosque.

As medidas assentam, essencialmente, na prudência e reforço dos cuidados de prevenção, o que leva a que, por exemplo, seja proibida a realização de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas, ficando estabelecido, por exemplo, que a realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e ao controlo das distâncias de segurança, designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

Para responder a todas as perguntas que continuam a surgir nas nossas cabeças sobre o que podemos e devemos ou não fazer, o SAPO24 transformou o documento legislativo que saiu do Conselho de Ministros desta quinta-feira num guia para o novo quotidiano.

Em que situações é que posso sair de casa?

a) Aquisição de bens e serviços;

b) Desempenho de atividades profissionais que não possam ser realizadas a partir do domicílio pessoal em regime de teletrabalho;

c) Aquisição de suprimentos necessários e essenciais ao exercício da atividade profissional, quando esta esteja a ser exercida em regime de teletrabalho;

d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados;

e) Deslocações por outros motivos de urgência, designadamente para efeitos de:

Transporte nos casos em que haja necessidade de acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos;

Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais para assistência médico-veterinária, de cuidadores de colónias autorizadas pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de resgate de animais.

f) Deslocações por razões familiares, para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas portadoras de deficiência, filhos, progenitores, idosos ou outros dependentes;

g) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;

h) Deslocação a agências bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras;

i) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício de atividade física coletiva, considerando-se, para este efeito, mais de duas pessoas;

j) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia;

k) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, emitido nos termos legais, no exercício das respetivas funções ou por causa delas;

l) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais;

m) Retorno ao domicílio pessoal;

n) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.

Os carros podem circular na via pública?

Sim, para o cumprimento de qualquer uma das deslocações acima mencionadas ou para o reabastecimento em posto de combustível.

Que estabelecimentos é que vão fechar?

- Restaurantes e cafés-concerto;

- Casas de fado;

- Discotecas e salões de dança;

- Bares;

- Salas de festas;

- Galerias de arte e de exposições;

- Circos;

- Parques de diversões, feiras e similares;

- Parques aquáticos;

- Jardins zoológicos;

- Parques recreativos para crianças;

- Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer;

- Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

- Auditórios;

- Cinemas;

- Teatros;

- Museus e Monumentos Nacionais;

- Praças, locais e instalações tauromáquicas;

- Pavilhões de congressos;

- Salas de concertos;

- Salas de conferências;

- Salas de exposições.

- Salas polivalentes e pavilhões multiusos;

- Campos de futebol, râguebi e similares;

- Pavilhões ou recintos fechados;

- Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;

- Campos de tiro;

- Courts de ténis, padel e similares;

- Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares;

- Piscinas;

- Ringues de boxe, artes marciais e similares;

- Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares;

- Velódromos;

- Hipódromos e pistas similares;

- Pavilhões polidesportivos;

- Ginásios e academias;

- Pistas de atletismo;

- Estádios;

- Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares;

- Provas e exibições náuticas;

- Provas e exibições aeronáuticas;

- Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

- Casinos;

- Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;

- Salões de jogos;

- Salões recreativos;

- Quaisquer locais específicos de apostas ou equiparáveis.

- Tabernas e adegas;

- Cafeterias, bares e afins;

- Chocolatarias, gelatarias, casas de chá e similares;

- Restaurantes, restaurantes self-service e similares;

- Bares-restaurante;

- Bares e restaurantes de hotel;

- Esplanadas.

Que estabelecimentos é que vão continuar abertos?

- Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis e motociclos;

- Comércio a retalho em supermercados e hipermercados;

- Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de

produtos alimentares, bebidas ou tabaco;

- Comércio a retalho de frutas e produtos hortícolas, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de pão, de produtos de pastelaria e de confeitaria, em estabelecimentos

especializados;

- Comércio a retalho de bebidas, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de tabaco, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de leite e de derivados, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de produtos alimentares, naturais e dietéticos, em estabelecimentos

especializados;

- Outro comércio a retalho de produtos alimentares, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos

especializados;

- Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em

estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de equipamento de telecomunicações, em estabelecimentos

especializados;

- Comércio a retalho de material de bricolage em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em estabelecimentos

especializados;

- Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de produtos médicos e ortopédicos, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de flores, plantas, sementes e fertilizantes, em estabelecimentos

especializados;

- Comércio a retalho de animais de companhia e respetivos alimentos, em estabelecimentos

especializados;

- Comércio a retalho de material ótico, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho de combustíveis para uso doméstico, em estabelecimentos especializados;

- Comércio a retalho em mercados de produtos alimentares, bebidas e tabaco;

- Comércio efetuado por meio de distribuidores automáticos;

- Serviços de entrega ao domicílio;

- Manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, de suas peças e acessórios;

- Manutenções e reparações ao domicílio;

- Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio;

- Confeção de refeições prontas a levar para casa;

- Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares;

- Reparação de computadores e equipamento periférico, de equipamentos de comunicação, de

eletrodomésticos e de outros bens de consumo similares;

- Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles;

- Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social;

- Serviços públicos essenciais;

- Serviços bancários, financeiros e seguros;

- Atividades funerárias e conexas.

E continua tudo a funcionar normalmente?

Sim, mas com as devidas recomendações. Diz o documento que, nos estabelecimentos com espaço físico, devem ser adotadas as medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre pessoas, uma permanência pelo tempo estritamente necessário à aquisição dos produtos e a proibição do consumo de produtos no seu interior.

Para além disso, a prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados mediante o respeito das necessárias regras de higiene e sanitárias definidas pelas autoridades de saúde.

É ainda estabelecido, no que concerne à prioridade nestes estabelecimentos, que as pessoas com deficiência ou incapacidade, grávidas, pessoas acompanhadas de crianças de colo, profissionais de saúde ou outras pessoas que se encontrem numa situação de especial vulnerabilidade em virtude da COVID-19 devem ser atendidas em primeiro lugar.

Há alguma limitação específica para os grupos de risco?

O governo determina que todos os cidadãos em vigilância ativa pelas autoridades de saúde, devem ficar em isolamento obrigatório no seu domicílio. O não cumprimento desta norma incorre num crime de desobediência às autoridades e será punido como tal.

Para além do acima referido, passa a ser proibida a frequência das instalações e estabelecimentos como serviços médicos, supermercados, talhos, mercados, postos de combustível, serviços de limpeza e lavagem, serviços de entrega ao domicílio, atividades funerárias ou serviços bancários a todos os cidadãos com mais de 65 anos, salvo nas primeiras duas horas diárias de funcionamento, que ficam exclusivamente reservadas para o atendimento aos mesmos.

Não posso trabalhar a partir de casa. Há problema?

Não. O decreto do governo estabelece que as entidades empregadoras, de natureza pública ou privada, promovam, sempre que possível, a disponibilização de meios que permitam aos respetivos trabalhadores o exercício das suas funções laborais a partir do seu domicílio pessoal, em regime de teletrabalho. Caso tal não seja possível, as deslocações casa-trabalho e trabalho-casa podem manter-se sem qualquer limitação, sendo que se recomendam todas as precauções de saúde da DGS.

Vou ter de continuar a utilizar transportes públicos para ir para o trabalho. Há mudanças?

O documento elaborado em Conselho de Ministros estabelece a obrigatoriedade de, em relação a todos os meios de transporte, os operadores de serviços de transporte de passageiros realizarem a limpeza diária dos veículos de acordo com as recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Adicionalmente, será feita também a redução do número máximo de passageiros por transporte para um terço do número máximo de lugares disponíveis, de forma a garantir a distância adequada entre os utentes dos transportes.

O mesmo documento também prevê a eventual adoção de medidas adicionais que sejam adequadas e necessárias para limitar a circulação de meios de transporte coletivos no sentido de preservar a saúde pública.

Missas e funerais poderão continuar a realizar-se?

A lei que vigorará neste período de exceção proíbe a realização de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas e estabelece que a realização de funerais, está condicionada à adoção de medidas organizacionais que garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

Sou dono de um terreno ou de uma fábrica. O Estado pode requerer o espaço?

Sim, a nova lei prevê a requisição temporária de indústrias, fábricas, oficinas, campos ou instalações de qualquer natureza, incluindo centros de saúde, serviços e estabelecimentos de saúde particulares, assim como a requisição temporária de todo o tipo de bens e serviços e impor prestações obrigatórias a qualquer entidade, nos casos em que tal seja adequado e indispensável para a proteção da saúde pública, no contexto da situação de emergência causada pela epidemia SARS-CoV-2 (comummente conhecida por Covid-19).