Os voluntários, que estão identificados com o colete da instituição e com os cofres lacrados com o logotipo da LPCC, vão estar em locais distintos de todo o país como superfícies comerciais, igrejas, cemitérios, alguns estádios de futebol e principais ruas de diferentes cidades, sob a orientação dos Núcleos Regionais do Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira da LPCC.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da LPCC, Vítor Rodrigues, adiantou que o peditório visa recolher fundos para prosseguir a sua missão, que é a prevenção primária (educação para a saúde e literacia em saúde), e a prevenção secundária (rastreios do cancro da mama).

Destinam-se ainda a ajudar o doente oncológico e a família a apoiar a investigação e formação dos profissionais de saúde, “uma atividade que é essencial”, adiantou.

“O peditório vai no fundo servir muito para que possamos ter dinheiro e orçamento para devolver a quem, a cada momento, necessita mais e eu penso que isso faz parte da solidariedade que estamos habituados no mundo ocidental”, sublinhou.