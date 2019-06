Em declarações à Lusa, António Rocha afirmou hoje que a poldra Lisa e a sua progenitora, a égua Josefina (o primeiro cavalo a ser produzido com sémen do epidídimo), se encontram de "boa saúde", mas "separadas" do resto da manada.

Nascida no dia 15 de junho, a poldra Lisa tornou-se o “primeiro cavalo em Portugal” resultante da transferência de um embrião criopreservado.

A criopreservação é uma técnica de recolha e transferência de embriões que, através da “lavagem do útero da égua dadora” permite a “transferência imediata” do embrião para o útero da égua recetora, que tem de estar na mesma fase de cio da égua dadora.

Há já vários anos que o CRAV do Instituto de Ciências Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto presta serviços de reprodução assistida, contudo, a criopreservação tem "sido um tema de investigação recorrente", disse o investigador.

"Nós temos trabalhado em estreita parceria com vários colegas, nomeadamente em coudelarias e centros de recolha e exportação de sémen de equino", frisou o responsável do CRAV.

Segundo António Rocha, uma vez que a criopreservação em azoto líquido permite a conservação do embrião “por tempo indeterminado”, torna-se possível o seu transporte e, consequentemente, a sua transferência para éguas recetoras que se encontram em locais “geograficamente distantes”.