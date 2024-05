Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, “a A25 reabriu ao trânsito pelas 16:57”, depois de ter sido cortada devido ao incêndio de um veículo pesado, cujo alerta foi dado às 04:34, na zona de Boa Aldeia, Torredeita, Viseu.

O incêndio, referiu a mesma fonte da proteção civil, mobilizou para o local 20 operacionais, apoiados por nove veículos da GNR, bombeiros voluntários e da empresa de manutenção da A25, Ascendi.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a causa do acidente, que não provocou vítimas, é ainda desconhecida e o trânsito, durante a interrupção, foi desviado pelo troço do itinerário principal 5 (IP5) no concelho de Viseu