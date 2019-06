“A amizade exige passos simbólicos. E assim, depois de a Costa do Marfim permitir que haja um cônsul honorário este ano, nós vamos abrir uma embaixada portuguesa na Costa do Marfim”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Presidencial em Abidjan, confirmando o anúncio feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Perante a comunicação social, tendo ao seu lado o Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, o chefe de Estado português acrescentou: “Não escondo, senhor Presidente, que é um triunfo dos dois países, mas é um triunfo pessoal seu, porque eu sei como o senhor Presidente se empenhou nisso. E também posso dizer que em Portugal todos nos empenhámos nisso”.

“Num tempo em que a tendência é para reduzir o número de embaixadas, a abertura desta embaixada é um sinal simbólico forte da aposta de Portugal na Costa do Marfim”, considerou Marcelo Rebelo de Sousa.

Na quarta-feira, no parlamento, O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse que “durante o ano de 2020 Portugal abrirá representação diplomática em Abidjan”, referindo que já tinha comunicado isso quando esteve na Costa do Marfim, em maio deste ano.

“E o Presidente da República di-lo-á, com outra solenidade, amanhã [quinta-feira], quando iniciar a sua visita de Estado”, adiantou o ministro, ouvido na Comissão de Negócios Estrangeiros, em resposta ao deputado do PSD Paulo Neves.