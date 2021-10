Abiy Ahmed, cujo Partido da Prosperidade (PP) obteve uma vitória esmagadora em junho passado, foi empossado na manhã de hoje pela presidente do Supremo Tribunal etíope, Meaza Ashenafi.

O primeiro-ministro, galardoado com Prémio Nobel da Paz em 2019 por restaurar os laços com a vizinha Eritreia e por defender reformas políticas radicais, enfrenta agora grandes desafios à medida que a guerra na região do Tigray se espalha para outras partes do país, além da continuidade da violência étnica e as práticas repressivas do Governo, que estão de volta.

A guerra de 11 meses na região do Tigray está a enfraquecer a economia da Etiópia, antes uma das zonas com crescimento mais rápido em África, e ameaçando isolar Abiy, que já foi visto como uma pacificador regional.

Apenas três chefes de Estado africanos – da Nigéria, Senegal e a vizinha Somália – participaram hoje na cerimónia de posse do primeiro-ministro etíope.

O governo da Etiópia enfrentou na semana passada a condenação das Nações Unidas, dos Estados Unidos e de vários países europeus depois de expulsar sete funcionários da ONU que acusou de apoiar as forças do Tigray, que têm lutado contra forças etíopes e aliadas.