A Arábia Saudita transmitiu a Washington que qualquer acordo para normalizar as relações diplomáticas com Israel exige uma resolução do conflito israelo-palestiniano, revelou hoje o secretário de Estado norte-americano.

A posição de Riade surge numa altura em que decorrem esforços para levar a Arábia Saudita a assinar um acordo com o governo israelita, o mais ultranacionalista de sempre e liderado por Benjamim Netanyahu. “É claro, pelo que ouvimos dos sauditas, que se este processo [de normalização com Israel] for para a frente, a questão palestiniana também será muito importante”, afirmou Antony Blinken numa entrevista ao ‘podcast’ “Pod Save the World”. Segundo Blinken, Washington está a tentar “avançar para um mundo um pouco mais pacífico, um pouco mais próspero e com mais oportunidades”. “Não tenho dúvidas de que se pudermos ajudar a normalizar a relação entre Israel e a Arábia Saudita, o mundo caminhará nessa direção. A normalização e os esforços em curso para melhorar as relações entre Israel e os seus vizinhos não substituem, nem podem substituir, a resolução das divergências entre Israel e os palestinianos e a criação de um futuro muito melhor para os palestinianos”, defendeu Blinken. Segundo Blinken, do ponto de vista norte-americano, “também é claro que isso implica uma solução de dois Estados”, pelo que a normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita “seria boa para os Estados Unidos, para os países em questão, para a região e para o mundo em geral”. O objetivo deve ser “lançar as bases para um futuro muito diferente, mais pacífico, mais seguro e mais próspero, de forma a moderar muitos dos problemas e paixões que levaram à instabilidade nas últimas décadas”, sublinhou. “A substância prática é um desafio, é difícil, mas estamos a trabalhar nisso e penso que vale a pena o trabalho devido aos frutos que podem ser obtidos”, concluiu. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram