“Estando prevista a reabertura das ligações aéreas do exterior da região às ilhas de Santa Maria, Pico e Faial, bem como da atracagem de cruzeiros e iates nos portos e marinas da região, entende-se necessária a elevação da declaração de situação de alerta para a situação de calamidade pública”, adiantou o secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias.

O governante falava, em Angra do Heroísmo, numa conferência de imprensa de apresentação de novas medidas de desconfinamento, aprovadas na sexta-feira em Conselho de Governo, que entram em vigor na segunda-feira.

As ilhas de São Miguel e Terceira, até agora as únicas com ligações aéreas ao exterior, já estavam em situação de calamidade pública, no âmbito do Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores, e esse estado será agora prorrogado até 01 de julho.

Já as ilhas Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo vão manter-se até essa data em situação de alerta.

A decisão surge numa altura em que o executivo açoriano, enquanto acionista único, deu orientações à companhia aérea açoriana SATA para retomar, a partir de 15 de junho, “as ligações aéreas de transporte de passageiros com o território continental português, de forma progressiva e gradual”, fixando 15 de julho como “data limite para a normalização” da operação para as ilhas de Santa Maria, Pico e Faial, ao abrigo das obrigações de serviço público.

Até ao momento, as ligações aéreas de Lisboa para as ilhas de São Miguel e Terceira eram asseguradas apenas pela TAP.