A proposta de Orçamento da Região para 2020 ascende a 1,2 mil milhões de euros, dos quais 816,4 milhões se destinam a investimento.

"Trata-se de um aumento significativo do investimento público, que só é possível porque prevemos obter, no próximo ano, mais 52 milhões de euros de receitas", explicou aos jornalistas o vice-presidente do Governo Regional, Sérgio Ávila, em conferência de imprensa após a entrega dos documentos à presidente do parlamento açoriano, Ana Luís.

Segundo o governante, este aumento do investimento será canalizado para acomodar aquelas que são "as novas prioridades do Governo, como é o caso do aumento do rendimento disponível das famílias, através das progressões na carreira e da renovação da administração pública, bem como a contagem do tempo de serviço dos professores.