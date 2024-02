A polícia local informou que principal autoestrada entre a Polónia e a Alemanha está sem bloqueios, cuja duração estava prevista até 20 de março, segundo informações do jornal ‘Rzeczpospolita’.

No domingo de manhã, os manifestantes deslocaram-se para a zona e começaram a bloquear o trânsito na A2 por volta das 13:00 (hora local), desde o cruzamento de Swiecko, no oeste, até à fronteira com a Alemanha, que fica a cerca de 2,5 quilómetros.

Os automobilistas foram forçados a procurar rotas alternativas devido aos bloqueios nos dois sentidos.

Os protestos de agricultores têm ocorrido há várias semanas na Polónia, com os agricultores a bloquearem estradas em todo o país e passagens de fronteira com a Ucrânia.

A Polónia está entre os maiores apoiantes da Ucrânia desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022.

Entretanto, as suas relações foram prejudicadas nos últimos meses por disputas comerciais, em particular pela abertura, por Bruxelas, das fronteiras europeias aos produtos agrícolas ucranianos que, segundo os agricultores polacos, não respeitariam as normas da UE e os envios estariam descontroladas.

Também foram registados casos isolados de produtos agrícolas ucranianos despejados em estradas ou vias férreas perto da fronteira entre a Polónia e a Ucrânia.

Na sexta-feira, o Governo polaco disse à AFP que Varsóvia e Kiev estavam “longe de um acordo” sobre a importação de produtos agrícolas ucranianos.

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, por seu lado, declarou que a Ucrânia tem “o direito de aplicar medidas de retaliação”.

Os ministros da Agricultura UE reuniram-se hoje para analisar as medidas de ajuda aos agricultores, com uma manifestação a decorrer em Bruxelas e na qual participou uma delegação da Confederação de Agricultores de Portugal (CAP).