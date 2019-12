Num comunicado divulgado esta segunda-feira pela autarquia portuense, a empresa municipal diz ter tido conhecimento de que há indivíduos,"apresentando falsas credenciais da empresa", a abordar clientes da Águas do Porto para "solicitar ilicitamente pagamentos em numerário". Estas pessoas justificam o pedido de pagamento com supostas "correções de faturação".

A Águas do Porto deixa o alerta, aproveitando para esclarecer que "não efetua qualquer tipo de cobrança fora dos balcões de atendimento". Estes balcões são os da sede, na rua do Barão de Nova Sintra, 285; e no Gabinete do Munícipe, no Palácio dos Correios, no topo da avenida dos Aliados ( Praça do General Humberto Delgado, 266). Os pagamentos podem também ser feitos nos "agentes externos devidamente autorizados (Payshop, Pagaqui e CTT)", lê-se no documento.

"A Águas do Porto condena a situação verificada e está a tomar todas as medidas ao seu alcance para evitar a sua continuidade, solicitando aos clientes que, no caso de serem confrontados com indivíduos naquelas circunstâncias, contactem de imediato as autoridades", conclui a empresa.