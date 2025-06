José Pedro Aguiar Branco vai ser novamente proposto para presidir à Assembleia da República, de acordo com o que revelou esta segunda-feira a SIC Notícias.

Aguiar Branco deverá mesmo conseguir nova reeleição dado que, e de acordo com a estação televisiva, já houve conversações entre o PSD, o Chega e o PS nesse sentido.

Em entrevista à agência Lusa, neste último fim-de-semana, Aguiar-Branco tinha revelado que se iria recandidatar para concluir matérias que considera importantes e que foram interrompidas.

"Acho que a função de presidente da Assembleia da República talvez seja neste momento das mais exigentes no que diz respeito ao próprio regime democrático, porque tem uma dimensão conceptual, mas tem também uma dimensão operacional. É no parlamento que se têm de fazer consensos e criar maiorias, que se tomam medidas que depois impactam na vida dos cidadãos e se faz o escrutínio da ação do Governo - isto é nuclear no que diz respeito à qualidade do regime democrático", disse.

Refira-se que no ano passado, Aguiar-Branco só foi eleito à quarta tentativa e depois de um acordo entre PSD e PS para dividir a meio a presidência do Parlamento durante a legislatura.