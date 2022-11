O projeto, que se designa NGWS/FCAS (New Generation Weapons System / Future Combat Air System), vai ter participações iguais dos três Estados, disseram à EFE fontes do Ministério da Defesa de Espanha.

Estas fontes acrescentaram que o acordo reforça as capacidades militares da Europa e assegura um importante conhecimento para a indústria europeia.

O desenvolvimento deste projeto implica uma nova geração de aviões de combate, com drones e sistemas eletrónicos avançados.

Em maio de 2021, os três Estados tinham chegada a acordo para uma nova fase de desenvolvimento do FCAS, com um investimento de 3,5 mil milhões de euros, no período 2021-202.

Mas o projeto, lançado em 2017, tem estado marcado pelas tensões permanentes entre alemães e franceses sobre a repartição da produção industrial do avião.

Entre as empresas europeias que vão participar no projeto estão as francesas Airbus e Dassault e a Indra, de Espanha.