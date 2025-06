Um vulcão em erupção no leste da Indonésia lançou uma enorme coluna de cinzas no céu nesta terça-feira, informaram as autoridades, que elevaram o nível de alerta para o máximo.





O monte Lewotobi Laki Laki, um vulcão de cume duplo com 1.584 metros de altitude, localizado na ilha turística de Flores, entrou em erupção às 9h35 (hora local), segundo informou a agência de vulcanologia da Indonésia. “A coluna eruptiva atingiu cerca de 10.000 metros acima do cume, apresentando-se densa e de cor acinzentada”, refere o relatório, acrescentando que o nível de alerta foi elevado para o mais alto, num sistema de quatro níveis. Até ao momento não há registo de vítimas, danos ou cancelamentos de voos. A população e os turistas foram aconselhados a evitar qualquer actividade num raio de, pelo menos, sete quilómetros da cratera, alertou o responsável da agência, Muhamad Wafid. O mesmo responsável advertiu ainda para o risco de fluxos de lava perigosos — uma mistura de lama e detritos vulcânicos — em caso de chuvas intensas, sobretudo para as comunidades situadas nas margens dos rios próximos. A população local foi igualmente aconselhada a usar máscaras para se proteger das cinzas vulcânicas. O nome “Laki Laki”, que em indonésio significa “homem”, distingue este vulcão do seu vizinho mais calmo, mas mais alto, com 1.703 metros, chamado “Perempuan” (“mulher”). A Indonésia, sendo um vasto arquipélago, regista frequente actividade sísmica e vulcânica devido à sua localização no “Anel de Fogo” do Pacífico.