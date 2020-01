Em causa está uma “reclamação” que a Livraria Bertrand apresentou na autarquia de Lisboa, na sequência de uma situação ocorrida no período de Natal de 2019, na qual alega que o alargamento da feira, em dias úteis, "causou graves danos” por ter impossibilitado a entrega de livros no seu armazém, no número 17 da rua Anchieta, o que obrigou à utilização da entrada principal da loja, no número 73 da rua Garrett.

“O funcionamento da feira em dias úteis causou graves danos, uma vez que impediu durante todo esse período a circulação dos camiões de entrega de livros dos transportadores. Consequentemente, todos os livros que deveriam ser entregues diariamente no armazém da Bertrand, sito na Rua Anchieta n.º 17 (em média cerca de 4 mil livros por dia), passaram a ser entregues na entrada principal (Rua Garrett n.º 73), o que implicou o atravessamento pelo interior da loja das inúmeras caixas remetidas pelos fornecedores. Do mesmo modo, as devoluções de livros, que são regularmente recolhidas pelo transportador, não puderam ser levantadas no armazém durante esse período”, lê-se numa resposta enviada à agência Lusa, pelo gabinete de Comunicação e Imprensa da Bertrand.

“Nada temos a opor à realização da feira no dia em que habitualmente se realiza, mas entendemos que a decisão da autarquia de permitir o alargamento da feira aos dias úteis constituiu uma decisão arbitrária, uma vez que não ponderou devidamente os impactos na circulação na Rua Anchieta e nos estabelecimentos comerciais aí existentes”, lê-se ainda na nota da Bertrand, que sublinha ser “completamente falso que existam quaisquer conversações” entre "a Livraria Bertrand e a Câmara Municipal de Lisboa”, no sentido de acabar com o certame que ali decorre aos sábados.

Esta 'feira' de alfarrabistas tem sido alargada aos dias úteis na semana que antecede o Natal e na semana que coincide com o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, que se celebra a 23 de abril.

Em declarações à agência Lusa, Paulo da Costa Domingos, editor da Frenesi e um dos alfarrabistas semanalmente presentes na rua Anchieta, disse à Lusa estar convicto, assim como outros alfarrabistas, de que “já há algum tempo que a Bertrand pretende acabar com a feira naquele local”.

Sobre o incidente referido pela Bertrand, o editor e alfarrabista disse ter tido conhecimento de um “episódio pontual”, em que um alfarrabista barrou o acesso a uma porta do armazém da livraria.

Esta situação levou mesmo a que 17 dos 20 alfarrabistas se tivessem reunido, em 28 de dezembro último, e tivessem aprovado um documento conjunto com vista a “reforçarem as boas relações existentes com a direção da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior”, assim como com as entidades associadas à utilização daquele espaço público, nomeadamente a Livraria Bertrand, a Igreja dos Mártires, os utentes dos prédios e escritórios e os restaurantes daquela área, no Chiado.