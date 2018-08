“As condições climatéricas num país solarengo como o nosso, obviamente, afetam sempre. Felizmente, para já quanto muito estão a afetar o crescimento, ou seja, não estamos a crescer tanto como expectável, mas não estamos a perder valor em relação ao ano anterior”, declarou à agência Lusa Joaquim Ribeiro, vice-presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Já o presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), Eduardo Miranda, disse que “não há nenhum sinal de que estas alterações de clima e este verão ‘sui generis’ ou pouco comum estejam a afetar” a atividade da acomodação turística.

De acordo com Eduardo Miranda, nos destinos de verão, associados às férias na praia e que representam dois terços do alojamento local em Portugal, as reservas são marcadas com antecedência, são estadias mais longas e a maioria dos estabelecimentos não permite o cancelamento à última hora com direito a reembolso.

Para o representante do alojamento local, a quebra que se pode estar a verificar na procura de alguns destinos nacionais, nomeadamente o Algarve, mas que “ainda não é relevante”, pode estar relacionada com o aumento da procura de outros destinos turísticos internacionais, como é o caso da Turquia e do Egipto, e não com a instabilidade do clima em Portugal.

“As taxas de descida são tão marginais que, praticamente, estamos com números idênticos aos do ano passado”, avançou o responsável da AHRESP, indicando que os “ligeiros decréscimos” registados em algumas regiões, nomeadamente o Norte e o Algarve, devido à “falta de bom tempo ou falta de verão”, estão diretamente relacionadas com o turismo interno e não com externo.