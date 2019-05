O Governo pretende que o Estado passe a deter todas as participações na empresa e o ministro das Finanças, Mário Centeno, classificou as negociações em curso como “urgentes”.

Sobre esta matéria, o presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, garantiu no passado dia 23 de maio que a segurança na rede do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) não será posta em causa, apesar da negociação que ainda decorre.

"No que depende da Altice Portugal com certeza que tudo faremos para garantir, também no âmbito da nossa prestação de serviços à SIRESP, todas as condições de segurança que são possíveis nesta rede, que aliás sempre esteve à altura das expectativas que estavam criadas", afirmou.

CASCADE’19

O ponto de partida para este exercício europeu que começou ontem foi o registo de condições meteorológicas adversas, como precipitação muito intensa no distrito de Aveiro, e um evento sísmico que afeta os distritos de Évora, Lisboa e Setúbal. Estes desencadeiam uma série de ocorrências em cascata, como cheias, poluição marítima, ruturas de barragens, acidentes químicos, colapso de estruturas, acidentes ferroviários e rodoviários, e incêndios urbanos.

Estas ocorrências têm como consequências danos materiais avultados e um número significativo de vítimas mortais.

Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o CASCADE’19 visa treinar a resposta internacional na sequência do acionamento do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia e, simultaneamente, a resposta interna a emergências de elevada complexidade.

O exercício será objeto de avaliação por parte de um conjunto de observadores e avaliadores nacionais e estrangeiros como o objetivo de identificar as boas práticas, falhas e constrangimentos, e melhorar aos diversos níveis os processos de gestão das emergências.

O exercício vai permitir aprovar uma diretiva operacional nacional para acolhimento de assistência internacional.

Mais de 20 entidades portugueses vão estar envolvidas no CASCADE’19, que tem um website dedicado (www.cascade2019.pt).

