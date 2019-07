Nesse sentido, os signatários do comunicado pedem que o Governo aprove o alargamento do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) ao Estuário do Sado e crie o SIC Costa de Setúbal, integrando ambos na rede ecológica europeia.

As associações pedem, igualmente, ao Governo que desista de realizar as dragagens previstas para o alargamento do porto de Setúbal.

“As extensas dragagens previstas terão o potencial impacto de aumentar drasticamente a erosão costeira, de fazer desaparecer as pradarias marinhas que ainda subsistem no estuário do Sado e de contaminar a cadeia alimentar”, alertam.

Em causa está o projeto de melhoria das acessibilidades marítimas ao porto de Setúbal, que a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) pretende levar a cabo, e que prevê a retirada de 6,5 milhões de metros cúbicos de areia do estuário do Sado, para alargamento e aprofundamento do canal de navegação.