De acordo com a proposta, a que a Lusa teve acesso, pretende-se instalar “um número mínimo” de 12 torres de videovigilância, um centro de controlo e gestão, no Comando Territorial de Lisboa da Guarda Nacional Republicana, e um posto de operação no Comando Sub-regional de Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Num comunicado enviado ao início desta noite, a AML refere que o anúncio de concurso público para a aquisição dos bens e serviços para a implementação de dois sistemas de videovigilância florestal e apoio à decisão operacional foi publicado na segunda-feira.

A nota acrescenta que o preço base é de 650 mil euros, que serão cofinanciados pelo Fundo de Coesão, pela Área Metropolitana de Lisboa e pelos Municípios de Cascais, Mafra, Palmela, Sesimbra e Sintra.

A Área Metropolitana de Lisboa integra 18 municípios.