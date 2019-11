Em comunicado, a empresa indica que se realiza, entre as 06:00 e as 09:00, um plenário de trabalhadores do posto de fronteira (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pelo que, devido à redução do número de inspetores, poderá ocorrer uma "diminuição do nível de serviço do controlo de fronteira".

Nesse sentido, a ANA apela aos passageiros "com destino ao Reino Unido, Irlanda e países fora da Europa, com voos com partida antes das 10:30, que procurem chegar ao aeroporto com maior antecedência para acautelar eventuais atrasos provocados pela redução do serviço prevista".