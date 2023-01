Pyongyang tinha lançado no sábado, 31 de dezembro de 2022, outros três mísseis balísticos.

Este disparo no primeiro dia de 2023 procedeu do bairro de Yongseong, na capital norte-coreana, e caiu no mar do Japão, precisou a Yonhap, citando o Estado-Maior sul-coreano.

As tensões militares na península coreana aumentaram fortemente em 2022, com a Coreia do Norte a efetuar testes com uma frequência quase mensal, entre os quais o disparo do seu mais avançado míssil balístico intercontinental.

No sábado, Pyongyang disparou três mísseis balísticos de curto alcance, segundo o exército de Seul, um dia depois de a Coreia do Sul ter testado com êxito um lançador espacial de combustível sólido.

Esses disparos norte-coreanos seguiram-se igualmente à incursão com cinco ‘drones’ (aparelhos voadores não-tripulados) no espaço aéreo da Coreia do Sul no início da semana.

Esta incursão norte-coreana foi o primeiro incidente deste tipo em cinco anos e deu origem a um pedido de desculpas do ministro da Defesa de Seul pelo fracasso da sua aviação, que não conseguiu abater um único desses ‘drones’, apesar da mobilização de caças para uma missão que durou cinco horas.