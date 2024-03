No congresso de Roma, além do objetivo de eleger o atual comissário europeu para os Assuntos Sociais, Nicolas Schmit, como candidato comum da família política socialista e social democrata às próximas eleições europeias, será também aprovado o manifesto eleitoral do PSE.

Segundo o PS, a intervenção de António Costa está prevista para sábado, após a abertura oficial do congresso.

Além da participação de António Costa, neste congresso estão previstas a intervenções de Stefan Löfven (presidente do PSE e ex-primeiro-ministro da Suécia), de Pedro Sánchez (líder do PSOE e presidente do Governo de Espanha), do chanceler alemão Olaf Scholz e da primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frediksen.

Da lista de oradores, o PS destaca ainda os discursos que serão proferidos pelo primeiro-ministro da Roménia, Marcel Ciolacu, da líder do Grupo Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu), e de Elly Schlein, líder do Partido Democrático de Itália.