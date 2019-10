António Costa falava no final de um comício com elevada assistência na Praça do Rossio, em pleno centro de Viseu, num discurso que abriu com elogios ao antigo campeão olímpico da maratona Carlos Lopes, que estava sentado na primeira fila, e à “entrega à militância do PS” do antigo ministro Jorge Coelho.

Na sua intervenção, tal como em anteriores comícios, o líder socialista considerou que nas eleições legislativas está em causa a continuidade do rumo seguido pelo atual Governo e a existência de estabilidade política em Portugal.

“Que ninguém se ponha a olhar para sondagens a pensar como vai votar, porque existem sondagens para todos os gostos: Um dia temos maioria absoluta, noutro dia estamos em queda, mas depois já estamos a recuperar. Nós só temos o resultado no próximo domingo. E o resultado que tivermos não é o resultado que as sondagens nos dão, mas o somatório do voto de cada um dos portugueses”, salientou.

Para afastar eleitores que eventualmente temam uma maioria absoluta do PS, optando assim por votar em outra força política, António Costa foi ainda mais direto na sua mensagem: “Não há contas a fazer, há votos a dar ao PS para mais quatro anos de estabilidade política”, argumentou.