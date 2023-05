O primeiro-ministro português reuniu-se hoje, à margem da cimeira de chefes de Estado e de Governo do Conselho da Europa, com o seu homólogo ucraniano e com a líder do movimento pela democracia na Bielorrússia.

Estes encontros em Reiquiavique com o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, e com a ativista dos direitos humanos e líder democrática da Bielorrússia, Sviatlana Tsikhanouskaia, foram divulgados na conta oficial de António Costa na rede social Twitter. “À margem da cimeira do Conselho da Europa reuni-me com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, a quem reiterei o nosso apoio”, escreveu o líder do executivo português. Já em relação ao encontro com Sviatlana Tsikhanouskaia, o primeiro-ministro adiantou ter manifestado o apoio de Portugal “a transição democrática” na Bielorrússia. Entre outros encontros bilaterais, António Costa esteve também reunido com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Marca Rutte, tendo estado em análise “os temas da agenda europeia”. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram