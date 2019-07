De acordo com o programa da visita, Guterres deverá chegar hoje à Beira cerca das 08:30 locais (07:30 em Lisboa), tendo um encontro com o governador da província de Sofala, Alberto Mondlane, no aeroporto internacional daquela cidade.

A deslocação começa na Escola 25 de Junho, bairro da Munhava, afetada pelo ciclone Idai, e onde se encontrará com pessoas portadoras de deficiência, seguindo-se uma visita ao Centro de Reassentamento de Mandruzi, distrito de Dondo, onde está previsto um encontro com mulheres.