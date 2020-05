“Com esta solução, as futuras despesas de manutenção ficarão muito abaixo de outras aplicações no mercado, uma vez que estas estarão exclusivamente relacionadas com a repartição dos custos inerentes”, defende o ministério.

Segundo diz, foi ainda manifestada por parte do ministério “disponibilidade para agendar uma reunião entre cada uma destas entidades, a ESPAP e a tutela para apresentar a solução disponível, definir os critérios de atuação e planificar uma disseminação desta solução pelos membros da ANMP e da ANAFRE, bem como dar a conhecer o plano de capacitação de recursos humanos nesta matéria que estará disponível”.

O diploma que regulamenta o modelo de fatura eletrónica nos contratos públicos e atribui à ESPAP a responsabilidade de definir os requisitos técnicos destas faturas entre organismos públicos e fornecedores foi publicado em setembro de 2019.

Segundo o diploma, a utilização da fatura eletrónica na administração pública será feita de forma gradual, chegando primeiro às entidades públicas que integrem o Estado, nomeadamente a administração direta, órgãos de soberania e instituto públicos.

O faseamento previsto atirava para 18 de abril de 2020 a chegada da faturação eletrónica às regiões autónomas, autarquias locais e entidades independentes, Banco de Portugal, fundações públicas e associações públicas.

Desde esta mesma data, os fornecedores do Estado que entrem na classificação de grandes empresas passaram também a ser obrigados a emitir faturas eletrónicas no âmbito dos contratos públicos.

O prazo foi entretanto alargado até 30 de junho de 2021 para as pequenas e médias empresas e até 31 de dezembro de 2021 para as microempresas.

Com esta medida pretende-se desmaterializar e agilizar as relações entre as entidades públicas e destas com os seus fornecedores, evitar investimentos individualizados por parte de cada organismo da Administração Pública e combater a fraude fiscal.