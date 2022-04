Segundo uma nota publicada no portal da Segurança Social, o apoio de 60 euros "será pago uma só vez" no dia 29 de abril, uma informação confirmada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante uma audição parlamentar na quarta-feira.

O apoio que é pago hoje destina-se às famílias beneficiárias da tarifa social de eletricidade por referência ao mês de março de 2022 que, segundo a Direção-geral de Energia e Geologia, ascendia a 762.320.

"A atribuição do apoio é automática, sendo o pagamento efetuado preferencialmente para a conta bancária para maior celeridade", pode ler-se na nota da Segurança Social.

O apoio foi entretanto alargado aos beneficiários de prestações sociais mínimas que não estão abrangidos pela tarifa social de energia e, neste caso, será pago em maio a cerca de 68 mil beneficiários, segundo o Governo.

No total, o apoio irá chegar assim a cerca de 830 mil beneficiários.

A medida tem um custo associado de 55 milhões de euros, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022.