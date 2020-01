Refere o diário que a detenção, que aconteceu em Sobreiro, Mafra, numa altura em que o cantor estava a regressar a casa, foi motivada pelo “perigo de continuidade das agressões praticadas” por parte do suspeito.

Armando Gama, 65 anos, “agredia física e psicologicamente a companheira, de 30 anos, na presença do filho menor do casal” que tem cinco anos, acrescenta o Público citando um comunicado da GNR .

O músico foi ontem presente ao Tribunal Judicial de Sintra, “tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de afastamento e proibição de contacto com a vítima”.

Armando Gama ficou conhecido do grande público no início dos anos 80 quando venceu o Festival da Canção de 1983 com o tema "Esta Balada Que Te Dou".

