Pedro Gadanho foi contratado para diretor do MAAT por um período de três anos, iniciado em 2015, um ano antes da inauguração do museu, que celebra em outubro deste ano três anos de abertura ao público.

Antes de entrar na direção do MAAT, Pedro Gadanho era curador do departamento de arquitetura e ‘design’ do Museum of Modern Art (MoMA), em Nova Iorque, desde janeiro de 2012, tendo assumido o cargo em Belém em 01 de outubro de 2015.

Nascido na Covilhã, em 1968, o diretor de programação do MAAT é licenciado em Arquitetura, pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP), mestre em Arte e Arquitetura pelo Kent Institute of Art and Design do Reino Unido, e doutorou-se em Arquitetura e Mass Media pela FAUP, onde também foi docente.

Foi professor convidado em várias instituições europeias, incluindo a BIArch - Barcelona Institute of Architecture, na capital catalã, e a Ecole Spéciale d'Arquitecture (ESA), em Paris.

Foi ainda cofundador e diretor do Centre for Contemporary Urban Culture (CUC), tendo feito parte do conselho estratégico do pavilhão britânico da Bienal de Veneza de 2010 e da DAC/REALDANIA Urban Futures Think Thank em 2011, em Copenhaga.

Em Portugal, foi curador da representação portuguesa na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2004, da Exposição Nacional de Arquitetura "Habitar Portugal 06-08", para a Ordem dos Arquitectos, da Mostra "100 anos de Interiores", do Museu do Design e da Moda (MUDE), em Lisboa, e de uma intervenção no espaço público com performances de arquitetura para a Guimarães - Capital Europeia da Cultura 2012.

Pedro Gadanho foi ainda editor da revista BEYOND, Short Stories on the Contemporary, do blog ShrapnelContemporary e coautor de duas séries de televisão sobre arquitetura, entre 2000 e 2003.