O Centro de Saúde de Nelas esteve fechado apenas duas horas, disse hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), após uma denúncia do deputado do CDS-PP Hélder Amaral.

O deputado do CDS-PP Hélder Amaral questionou hoje o ministro da Saúde sobre o encerramento do Centro de Saúde de Nelas por "alegada falta de serviços administrativos" e por que razão "não foi acautelada a substituição temporária" para manter o serviço aberto. Após esta denúncia e contactada pela agência Lusa, a ARSC disse que o "Centro de Saúde de Nelas tem três administrativos e um está de férias e os outros dois adoeceram subitamente com necessidade de cuidados hospitalares". "Por isso, o serviço não abriu às 08:00, como previsto", na manhã de quinta-feira, disse fonte da ARS Centro. A mesma fonte explicou que, "assim que o Agrupamento dos Centros de Saúde Dão-Lafões foi informada, resolveu a situação com a ajuda da autarquia que cedeu um funcionário administrativo que assegurou a porta aberta a partir das 10:30". O deputado eleito pelo círculo eleitoral de Viseu questionou também sobre que medidas vai o Governo tomar para que o Centro de Saúde, que serve cerca de 14 mil habitantes, volte a funcionar normalmente, "uma vez que os utentes se depararam com a unidade encerrada na manhã de quinta-feira".\ Na porta do edifício, informou o comunicado do CDS-PP, "constava apenas um aviso indicando o encerramento devido à ausência de serviços administrativos, sem mais informação sobre se tal encerramento seria temporário ou a prolongar por mais dias". O documento refere que os utentes que tinham consultas marcadas não foram avisados atempadamente e deslocaram-se à unidade de saúde em vão e os que precisavam de cuidados médicos urgentes tiveram de se deslocar a outras unidades. No entender do deputado, este encerramento "é um manifesto caso de má gestão e organização de recursos humanos, que condicionam esta população no acesso aos cuidados de saúde primários". "Este tipo de gestão de uma unidade de saúde do interior, já de si carenciado a vários níveis, é incompreensível, impossibilitando que a população tenha acesso aos cuidados de proximidade de que necessita", refere.