Segundo Paulo Rodrigues, Eduardo Cabrita disse que está disponível para devolver esses valores aos polícias, de uma forma faseada, e disposto a apresentar uma proposta nesse sentido.

Contudo, o líder sindical considerou que estas propostas de intenção não são suficientes ainda para fazer desmarcar a manifestação de agentes da autoridade em Lisboa, reiterando que este primeiro-ministro e o próprio MAI ao longo dos quatro anos da legislatura tiveram tempo de analisar e estudar os problemas e que agora é tempo de agir o mais brevemente possível.

“Estamos disponíveis para dialogar e encontrar soluções, mas tem de ser o mais rapidamente possível”, vincou.

Quanto à manifestação de dia 21, com concentração no Marquês do Pombal, em Lisboa, e desfile até São Bento, convocada pela ASPP/PSP e pela Associação dos Profissionais da Guarda, da GNR (APG/GNR), mas que já conta com apoio de outras estruturas sindicais e associativas, como o autodenominado Movimento Zero e cuja composição é desconhecida, Paulo Rodrigues manifestou o desejo e a convicção de que “será pacífica” e “muito participada”, já que existe muita insatisfação no seio das Forças de Segurança.

“Queremos que a força desta manifestação seja pela quantidade de elementos da PSP e da GNR presentes e não por alguma coisa, de que já se fala, que poderá haver alterações da ordem pública. O que queremos é que a manifestação corra com toda a razão possível. Entramos nela com razão, com motivos para a realizar, e queremos que seja terminada com a mesma razão que nos levou a realizá-la”, sublinhou.