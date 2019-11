José Manuel Rodrigues afirmou que, por sua iniciativa, com o “consentimento” da presidente da Assembleia Legislativa dos Açores e a “anuência do presidente da Assembleia da República, “será assinado um protocolo entre os três parlamentos que “abarcará as mais diversas áreas”, desde “procedimentos do processo legislativo até à realização de eventos culturais” para as populações dos diferentes territórios.

O presidente do parlamento da Madeira falava aos jornalistas em Lisboa após uma reunião de apresentação de cumprimentos ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que considerou “extremamente positiva”.

No encontro com Ferro Rodrigues, José Manuel Rodrigues defendeu o início de “uma nova era das relações entre a República e a região”, recordando que é “dever do Estado, e está consagrado constitucionalmente, que cumpra o princípio da solidariedade nacional e o da continuidade territorial”.

“Para que possamos ter cumpridas as promessas feitas à região dos 50% do financiamento e equipamento do novo hospital”, realçou, pedindo que seja assegurado que “os juros da dívida regional possam ser os mesmos que a República portuguesa paga nos mercados internacionais”.