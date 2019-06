‘The Handbook of multidisciplinary and integrated heart failure care’ foi elaborado pela ‘Heart Failure Policy Network’(HFPN), uma rede formada por profissionais de saúde, associações de doentes, agentes políticos e outras entidades de toda a Europa, criada com o intuito de chamar a atenção para a insuficiência cardíaca e as necessidades existentes no diagnóstico, gestão e tratamento desta doença.

O guia, que faz o retrato da insuficiência cardíaca (IC) na Europa, vai ser debatido hoje em Lisboa numa conferência promovida pela ADDIC, que considera ser de “elevada importância” promover uma discussão em torno da urgência de uma gestão eficaz da insuficiência cardíaca em Portugal.

“Queremos fazer deste um momento de viragem na defesa de uma causa que é de todos nós: melhorar a esperança e qualidade de vida de todos os cidadãos”, disse o presidente da associação, Luís Filipe Pereira.

Este evento é “uma oportunidade” de chamar a atenção para esta doença e os participantes, entre os quais a Direção-Geral da Saúde, médicos, deputados da comissão parlamentar da saúde, sociedades científicas, associações de doentes, investigadores, comentarem e analisarem os atuais desafios, soluções e recomendações para o futuro no tratamento da IC.