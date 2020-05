Além disso, os pacientes devem usar máscaras obrigatoriamente durante a consulta, segundo o manual de procedimento e boas práticas da Associação Nacional de Ópticos em colaboração com a União Profissional dos Ópticos e Optometristas Portugueses na área da Optometria, hoje divulgado.

Já o optometrista deve usar máscara, luvas e viseira ou proteção ocular específica, sendo que a máscara deve ser substituída sempre que se apresente húmida ou de 4 em 4 horas e a viseira deverá ser desinfetada. A associação recomenda ainda o uso de bata descartável ou um avental de plástico impermeável sobre a farda.

É ainda obrigatório o uso de consumíveis descartáveis, de uso único por paciente, nos testes optométricos.

Ainda segundo as recomendações hoje divulgadas, o gabinete deve ser totalmente higienizado no início do dia e o chão limpo após cada consulta, com hipoclorito de sódio.

À entrada da loja, a associação recomenda que haja um local próprio para o cliente desinfetar as mãos e que não esteja mais do que um cliente em espera ou que seja colocada sinalização no chão com distância mínima de segurança.