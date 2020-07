António Sampaio de Mattos notou também que “esta medida não resulta de uma análise ponderada dos impactos na economia e no emprego em Portugal, não foi debatida com todos os agentes económicos e é leviana em toda a sua extensão”.

Também hoje a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) acusou o parlamento de “ingerência grave” na livre iniciativa privada ao ter aprovado a suspensão das rendas fixas nos centros comerciais.

“A aprovação no parlamento da suspensão das rendas fixas nos centros comerciais é […] uma ingerência grave à livre iniciativa privada e, portanto, à livre vontade de contratar”, referiu a APPII em comunicado, adiantando tratar-se de “um atentado do Estado à propriedade privada”.

O parlamento aprovou esta semana uma proposta do PCP para o cancelamento do pagamento de rendas mínimas dos lojistas de centros comerciais até março de 2021, com a abstenção do PS e do PAN, e votos favoráveis dos demais partidos.

De acordo com a proposta do PCP, votada no debate na especialidade do Orçamento Suplementar, "nos casos em que sejam aplicáveis formas específicas de contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais, não são devidos quaisquer valores a título de rendas mínimas, até 31 de março de 2021".

A mesma proposta do grupo parlamentar comunista aponta que os proprietários dos centros comerciais apenas devem receber "o pagamento da componente variável da renda, calculada sobre as vendas realizadas pelo lojista".

