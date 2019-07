"Mais ainda, nos compromissos [educativos] com Portugal, em que as pessoas realmente têm que fazer o nível académico, como deve ser e estar melhor preparados", prosseguiu.

Por outro lado, o presidente da Federação Ibero-americana de Luso-descendentes, Jany Moreira, destacou a importância dos encontros culturais luso-descendentes para "unificar as instituições portuguesas que fazem vida na Venezuela, propagar a portugalidade e fazer uma sinergia entre Portugal e a Venezuela".

"É o momento de estarmos unidos porque vivemos uma situação bastante complicada na Venezuela, onde as instituições, nomeadamente as da comunidade portuguesa, precisam de se unir para continuar com o trabalho que os nossos antepassados fizeram ao longo de muitos anos", disse.

Jany Moreira explicou que no encontro participaram alunos de língua portuguesa de vários colégios e que foi feita uma exposição sobre os 600 anos da ilha da Madeira.

Foi realizada também "uma homenagem à vida e obra de vários madeirenses" na Venezuela, com base num "trabalho de investigação dos alunos de português".

Aos homenageados, disse, foi-lhes atribuído um diploma honorífico (daquela organização) e uma medalha comemorativa dos 600 anos da Madeira, pela comissão que organizou o evento.