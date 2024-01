O alerta divulgado pelo IPMA indicou que estes distritos do norte de Portugal enfrentam “persistência de valores baixos da temperatura mínima”.

O IPMA previu que as temperaturas possam cair até -3°C em Bragança e -2ºC em Vila Real e na Guarda, de acordo com o alerta que entrou em vigor às 01:53.

A previsão apontou para uma “pequena descida da temperatura máxima, mais acentuada na região centro", e ainda a “formação de geada, em especial no interior”, com "possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e nas serras do extremo norte acima dos 1.000 metros de altitude a partir da tarde".

De acordo com o IPMA, "o estado do tempo em Portugal continental tem sido influenciado por uma massa de ar com origem polar, que tem dado origem a temperaturas ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano".

A situação vai melhorar "no Centro e Sul do continente" devido à substituição dessa massa de ar por uma mais quente que "irá trazer nebulosidade e precipitação e uma pequena subida da temperatura mínima no dia 9"

No entanto, "a partir da tarde de dia 9, uma bolsa de ar frio em altitude, com origem na região da Escandinávia, irá localizar-se no norte da Península Ibérica, resultando em nova descida da temperatura, em especial da mínima."