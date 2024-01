“Foi aberta uma investigação e a polícia está à procura de pistas”, indicaram as forças da ordem de Eldoret, no Vale do Rift, conhecido local para treino de atletismo de alta competição.

Kiplagat, de 34 anos, foi encontrado num carro no sábado à noite, perto de Eldoret, com a polícia a revelar que o corpo tinha ferimentos no peito e pescoço, sugerindo que o atleta teria sido esfaqueado.

Benjamim Kiplagat representava o Uganda em provas de 3.000 metros obstáculos, tendo participado nos Jogos Olímpicos Pequim2008, Londres2012 e Rio2016 e diversos mundiais.