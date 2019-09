No total, fazendo contas às audiências dos 13 debates, em canal aberto e por cabo, foram 8,968 milhões os telespetadores que, desde o início de setembro, assistiram aos frente a frente entre os líderes do PS, António Costa, do PSD, Rui Rio, do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, do PCP, Jerónimo de Sousa, do CDS, Assunção Cristas, e do PAN, André Silva.

O debate mais visto foi o último, transmitido em simultâneo pelas três televisões generalistas (RTP, SIC e TVI), com 2,66 milhões de telespetadores, e o menos visto o que pôs frente a frente Catarina Martins e André Silva, na SIC Notícias, com 68 mil espetadores.

Todos os debates que envolviam Costa e Rio foram transmitidos em canal aberto, enquanto os restantes foram transmitidos pelos canais informativos por cabo.

Datas, debates e audiências

02 set — António Costa/Jerónimo de Sousa (SIC) — 1,1 milhão telespetadores

03 set — Assunção Cristas/Catarina Martins (RTP3) — 165 mil telespetadores

05 set — Rui Rio/Assunção Cristas (SIC) — 927 mil telespetadores

06 set — António Costa/Catarina Martins (RTP1) — 683 mil telespetadores

07 set — Catarina Martins/André Silva — (SIC Notícias) — 68 mil telespetadores

09 set — Rui Rio/André Silva (RTP1) — 697 mil telespetadores

11 set — António Costa/André Silva (SIC) — 1,0 milhão telespetadores

12 set — Rui Rio/ Jerónimo de Sousa (RTP1) — 742 mil telespetadores

13 set — António Costa/Assunção Cristas — TVI — 935 mil telespetadores

14 set — Assunção Cristas/André Silva (RTP3) — 197 mil telespetadores

15 set — Rui Rio/Catarina Martins — TVI — 793 mil telespetadores

16 set — António Costa/Rui Rio (RTP1/SIC/TVI) — 2,66 milhões de telespetadores

(Fontes: GFK/CAEM, RTP, SIC, TVI)