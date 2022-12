A Guarda Costeira está "atualmente a coordenar uma resposta de busca e resgate a um incidente envolvendo um pequeno barco em Kent", no sudeste da Inglaterra, referem as autoridades marítimas.

Foram mobilizados barcos e equipas de salvamento de várias cidades do sudeste de Inglaterra, dois helicópteros britânicos e "um helicóptero da Marinha francesa".

Do lado francês, a autoridades marítima responsável pelo Canal da Mancha e do Mar do Norte acrescentou que um barco patrulha da Marinha também foi deslocado para a área como reforço.

"Uma embarcação de pesca na área também está a ajudar no resgate", acrescentou a Guarda Costeira.

O termo "pequena embarcação" é geralmente usado para descrever os barcos nos quais os migrantes atravessam o Canal da Mancha para chegar ao Reino Unido.

Desde o início do ano, quase 45.000 fizeram esta perigosa travessia, em comparação com quase 30.000 no ano anterior.